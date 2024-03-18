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Под Воронежем осудят мужчину после продажи заражённого сибирской язвой мяса

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Житель Воронежской области предстанет перед судом по обвинению в нарушении ветеринарных правил по факту продажи заражённого сибирской язвой мяса.
Под Воронежем осудят мужчину после продажи заражённого сибирской язвой мяса
  • РИА Новости

Об этом сообщили в управлении СК России по региону.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области бывшего ветеринарного врача осудят по обвинению в халатности после того, как на продовольственный рынок попало заражённое сибирской язвой мясо.

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