Под Воронежем осудят мужчину после продажи заражённого сибирской язвой мяса
- РИА Новости
Об этом сообщили в управлении СК России по региону.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области бывшего ветеринарного врача осудят по обвинению в халатности после того, как на продовольственный рынок попало заражённое сибирской язвой мясо.