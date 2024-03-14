СК: в Воронежской области осудят ветеринара по делу о сибирской язве

В Воронежской области бывшего ветеринарного врача осудят по обвинению в халатности после того, как на продовольственный рынок попало заражённое сибирской язвой мясо.

Об этом сообщает управление СК России по региону.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 августа 2023 года ветеринарный врач допустила к продаже на один из рынков Воронежа без ветеринарно-сопроводительного документа и ветеринарно-санитарной экспертизы мясо с возбудителем сибирской язвы.

Ранее Барун-Хемчикский районный суд вынес приговор 19-летнему жителю Тувы по делу о заражении пяти человек сибирской язвой.