В Туве осудили мужчину за заражение пяти человек сибирской язвой

Барун-Хемчикский районный суд вынес приговор 19-летнему жителю Тувы по делу о заражении пяти человек сибирской язвой.

Как сообщает региональная прокуратура, его приговорили к 11 месяцам ограничения свободы.

«Он признан виновным по ч. 1 ст. 236 УК Россия («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)... С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 11 месяцев», — сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что мужчина не должен покидать место своего жительства и обязан отмечаться.

Уточняется, что было установлено, что летом 2023 года мужчина на чабанской стоянке около села Бижиктиг-Хая забил лошадь с признаками инфекционного заболевания, после чего продал мясо животного без ветеринарных сопроводительных документов. Вскоре после этого из-за употребления данного мяса пять человек были госпитализированы с диагнозом «сибирская язва».

В сентябре 2023 года сибирская язва подтвердилась у девяти человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района Воронежской области.