RT в Telegram
Подпишись

В Туве осудили мужчину за заражение пяти человек сибирской язвой

Короткая ссылка
Барун-Хемчикский районный суд вынес приговор 19-летнему жителю Тувы по делу о заражении пяти человек сибирской язвой.
В Туве осудили мужчину за заражение пяти человек сибирской язвой
  • РИА Новости

Как сообщает региональная прокуратура, его приговорили к 11 месяцам ограничения свободы. 

«Он признан виновным по ч. 1 ст. 236 УК Россия («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)... С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 11 месяцев», — сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что мужчина не должен покидать место своего жительства и обязан отмечаться.

Уточняется, что было установлено, что летом 2023 года мужчина на чабанской стоянке около села Бижиктиг-Хая забил лошадь с признаками инфекционного заболевания, после чего продал мясо животного без ветеринарных сопроводительных документов. Вскоре после этого из-за употребления данного мяса пять человек были госпитализированы с диагнозом «сибирская язва».

В сентябре 2023 года сибирская язва подтвердилась у девяти человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района Воронежской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить