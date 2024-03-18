Собянин рассказал об успехах московских школьников в астрономии

С помощью Центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров в 2023 году школьники обнаружили несколько переменных и сверхновых небесных дел, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Например, девятиклассница Софья Бродская нашла два объекта в каталоге телескопа, её сверстница Лиана Дружбина — звезду на снимках Паломарского атласа неба, а семиклассник Леонид Коньков обнаружил один объект в созвездии Гидры.

С 2019 года дети открыли 65 сверхновых звёзд и 113 переменных.

Как отметил мэр, в настоящее время в центре занимаются более 1500 воспитанников 5 — 18 лет.

«Для них действует около 50 обучающих программ в области астрономии, космонавтики, геофизики», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что школьники Выборгского района Ленинградской области завоевали призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады.