Собянин рассказал об успехах московских школьников в астрономии
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Например, девятиклассница Софья Бродская нашла два объекта в каталоге телескопа, её сверстница Лиана Дружбина — звезду на снимках Паломарского атласа неба, а семиклассник Леонид Коньков обнаружил один объект в созвездии Гидры.
С 2019 года дети открыли 65 сверхновых звёзд и 113 переменных.
Как отметил мэр, в настоящее время в центре занимаются более 1500 воспитанников 5 — 18 лет.
«Для них действует около 50 обучающих программ в области астрономии, космонавтики, геофизики», — добавил Собянин.
Ранее сообщалось, что школьники Выборгского района Ленинградской области завоевали призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады.