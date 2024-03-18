Путин поделился опасениями ЦБ о том, что льготная ипотека давит на инфляцию
- РИА Новости
По его словам, в отношении ипотеки «есть, о чём поговорить» и можно найти нужные ресурсы, но стоит быть аккуратнее.
«Наши службы, в том числе Центральный Банк, которые занимаются работой над необходимостью удержания на нужном уровне макроэкономических показателей, опасаются, что эта огромная ипотека, которую мы раскручиваем и делаем, что она немножко давит на инфляцию», — сказал Путин.
Замминистра строительства и ЖКХ Юрий Муценек ранее заявил, что власти обсуждают проект продления программы льготной ипотеки.
Также сообщалось, что семейная ипотека будет продлена до 2030 года.