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В Кирове проводят проверку по факту падения глыбы льда на женщину

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Следственное управление СК России по Кировской области начало проверку по факту получения травм женщиной из-за падения льда на голову.
В Кирове проводят проверку по факту падения глыбы льда на женщину
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в воскресенье, 17 марта, на улице Ленина.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время проводится доследственная проверка, передаёт istochnik.online.

Следователи дадут правовую оценку бездействию должностных лиц, ответственных за своевременную уборку крыши.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на трёхлетнего мальчика упала глыба льда.

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