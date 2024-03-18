В Кирове проводят проверку по факту падения глыбы льда на женщину
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации, инцидент произошёл в воскресенье, 17 марта, на улице Ленина.
Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
В настоящее время проводится доследственная проверка, передаёт istochnik.online.
Следователи дадут правовую оценку бездействию должностных лиц, ответственных за своевременную уборку крыши.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на трёхлетнего мальчика упала глыба льда.