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Автоэксперт Колодочкин посоветовал не ездить на зимних шинах весь год

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Автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что езда на зимней резине круглый год представляет потенциальную опасность для всех остальных участников дорожного движения.
Автоэксперт Колодочкин посоветовал не ездить на зимних шинах весь год
  • Gettyimages.ru

Зимние покрышки будут хуже вести во всех ситуациях, заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

«Пока заморозки, спокойно слушаем прогноз погоды, садимся за руль и спокойно едем. Вот когда будет совсем тепло, когда ручьи побегут, когда такая мощная капель, когда сугробы на глазах начнут исчезать, вот тогда смело переобуваемся», — рекомендовал специалист.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю.

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