Автоэксперт Колодочкин посоветовал не ездить на зимних шинах весь год

Автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что езда на зимней резине круглый год представляет потенциальную опасность для всех остальных участников дорожного движения.

Зимние покрышки будут хуже вести во всех ситуациях, заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

«Пока заморозки, спокойно слушаем прогноз погоды, садимся за руль и спокойно едем. Вот когда будет совсем тепло, когда ручьи побегут, когда такая мощная капель, когда сугробы на глазах начнут исчезать, вот тогда смело переобуваемся», — рекомендовал специалист.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю.