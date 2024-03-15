RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Баканов рассказал о подготовке машины к «переобувке»

Короткая ссылка
Автоэксперт Пётр Баканов дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю.
Автоэксперт Баканов рассказал о подготовке машины к «переобувке»
  • Gettyimages.ru

«Если привязывать к сезону, то, безусловно, это, наверное, всё-таки апрель. Причём где-то после десятых чисел. Но опять же, всё очень условно и зависит от климатических условий конкретного региона», — заявил специалист в беседе с РИАМО.

«Переобувать» автомобиль, по словам Баканова, стоит только тогда, когда есть уверенность, что не будет гололедицы и заморозков, а такие условия наступают при стабильной температуре +4 °С.

«Сейчас очень коварная погода. Днём солнышко греет, снег тает, превращается в воду, а затем ночью может ударить мороз до -10 °С, а то и -15 °С, как это бывает, например, сейчас в дальнем Подмосковье, и я сам тому свидетель. Всё это примерзает, на дорогах становится скользко», — заключил эксперт.

Ранее руководитель автосервиса Fit Service в Перми Егор Дербин посоветовал после зимы проводить комплексную диагностику подвески и двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить