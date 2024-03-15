Автоэксперт Баканов рассказал о подготовке машины к «переобувке»

Автоэксперт Пётр Баканов дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю.

«Если привязывать к сезону, то, безусловно, это, наверное, всё-таки апрель. Причём где-то после десятых чисел. Но опять же, всё очень условно и зависит от климатических условий конкретного региона», — заявил специалист в беседе с РИАМО.

«Переобувать» автомобиль, по словам Баканова, стоит только тогда, когда есть уверенность, что не будет гололедицы и заморозков, а такие условия наступают при стабильной температуре +4 °С.

«Сейчас очень коварная погода. Днём солнышко греет, снег тает, превращается в воду, а затем ночью может ударить мороз до -10 °С, а то и -15 °С, как это бывает, например, сейчас в дальнем Подмосковье, и я сам тому свидетель. Всё это примерзает, на дорогах становится скользко», — заключил эксперт.

Ранее руководитель автосервиса Fit Service в Перми Егор Дербин посоветовал после зимы проводить комплексную диагностику подвески и двигателя внутреннего сгорания автомобиля.