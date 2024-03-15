Автоэксперт Дербин посоветовал весной провести полную диагностику автомобиля

Руководитель автосервиса Fit Service в Перми Егор Дербин посоветовал после зимы проводить комплексную диагностику подвески и двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

«Условия эксплуатации машин в зимний период близки к экстремальным, поэтому проверка и выявление неисправностей лишним не будет, а своевременное устранение мелких проблем поможет избежать внезапных и серьёзных ремонтов», — заявил специалист в беседе с URA.RU.

По его словам, весной стоит произвести замену воздушных фильтров двигателя, поскольку в течение зимы они засоряются взвесью от антигололёдных реагентов, что влияет на расход топлива.

Он также порекомендовал автомобилистам заменить технические жидкости, проверить систему кондиционирования, а также ветровое стекло на предмет мелких сколов и царапин.

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