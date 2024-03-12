Автоэксперт Шпикалов посоветовал заменить масло в АКПП для плавного хода

Директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов рассказал, с помощью каких приёмов можно «отучить» автоматическую коробку от резких толчков и рывков во время езды.

Прежде всего следует убедиться, что уровень масла находится в пределах нормы, так как недостаточное его количество может привести к неплавным переключениям передач, поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».

Подобная проблема может быть вызвана загрязнённым, некачественным или старым маслом в коробке, поэтому Шпикалов посоветовал произвести его замену.

«Устранить проблему с толчками и рывками может обновление или перекалибровка программного обеспечения коробки передач», — добавил он.

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