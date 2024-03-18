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В Челябинской области из офисных служащих больше всего платят инженерам

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Аналитики изучили рынок вакансий в Челябинской области и выяснили, что среди офисных специалистов наиболее высокие зарплаты предлагают инженерам и программистам.
В Челябинской области из офисных служащих больше всего платят инженерам
  • Gettyimages.ru

Так, средняя зарплата инженеров составляет 111 800 рублей, программистов — почти 105 тыс. рублей в месяц, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Работа».

Также в топ-3 вошли агенты по недвижимости со средним уровнем зарплаты 98 416 рублей.

В числе профессий с наиболее высокими зарплатами в регионе также менеджеры по развитию, технологи, рекрутеры, аналитики, менеджеры по продажам, сметчики и логисты.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.

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