В Челябинской области из офисных служащих больше всего платят инженерам

Аналитики изучили рынок вакансий в Челябинской области и выяснили, что среди офисных специалистов наиболее высокие зарплаты предлагают инженерам и программистам.

Так, средняя зарплата инженеров составляет 111 800 рублей, программистов — почти 105 тыс. рублей в месяц, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Работа».

Также в топ-3 вошли агенты по недвижимости со средним уровнем зарплаты 98 416 рублей.

В числе профессий с наиболее высокими зарплатами в регионе также менеджеры по развитию, технологи, рекрутеры, аналитики, менеджеры по продажам, сметчики и логисты.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.