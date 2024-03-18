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Врач Фомин рассказал о группах риска по остеоартриту

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Проректор Сеченовского университета, главный внештатный специалист общей врачебной практики Департамента здравоохранения Москвы Виктор Фомин рассказал, кто чаще всего болеет остеоартритом.
Врач Фомин рассказал о группах риска по остеоартриту
  • Gettyimages.ru

В беседе с ОТР он сообщил, что прежде всего это пожилые люди, иногда страдающие избыточной массой тела или ожирением. В группу риска также входят пациенты с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

«Нередко это пациент, который страдает явными болезнями системы кровообращения. Поэтому зачастую путь свой начинают в здравоохранении с терапевта или врача общей практики», — отметил Фомин.

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