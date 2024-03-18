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В Петрозаводске откроют более 120 первых классов в новом учебном году

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В школах Петрозаводска в новом учебном году откроют 125 первых классов, заявила начальник управления образования комитета социального развития городской администрации Светлана Пахомова.
В Петрозаводске откроют более 120 первых классов в новом учебном году
  • РИА Новости

Об этом сообщает karelinform.ru.

Как отметила чиновник, рост классов начальной школы связан с учётом выпускников дошкольных групп детсадов и миграционными процессами.

Приём заявлений по зачислению в первые классы на 2024—2025 учебный год начнётся в Петрозаводске 28 марта.

Подать заявление во все школы города можно через портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе приём заявлений на запись детей в первый класс стартует 1 апреля.

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