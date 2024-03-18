В ЯНАО 1 апреля открывается запись детей в первый класс
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружное правительство.
Зачисление детей в первые классы будет проходить в два этапа.
С 1 апреля по 30 июня подают заявление родители детей, проживающих на закреплённой территории, а также льготники. Второй этап записи пройдёт с 6 июля по 5 сентября для детей, не проживающих на закреплённой территории.
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