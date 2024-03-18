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В ЯНАО 1 апреля открывается запись детей в первый класс

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В Ямало-Ненецком автономном округе приём заявлений на запись детей в первый класс стартует 1 апреля.
В ЯНАО 1 апреля открывается запись детей в первый класс
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружное правительство.

Зачисление детей в первые классы будет проходить в два этапа.

С 1 апреля по 30 июня подают заявление родители детей, проживающих на закреплённой территории, а также льготники. Второй этап записи пройдёт с 6 июля по 5 сентября для детей, не проживающих на закреплённой территории.

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