Суд отказался помещать под домашний арест пенсионерку, пытавшуюся сорвать выборы
- РИА Новости
«Отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Петрухиной Т.В. меры пресечения в виде домашнего ареста», — приводит текст решения суда РИА Новости.
Ранее в Башкирии задержали пенсионерку и 18-летнего молодого человека, которые пытались облить краской урны для бюллетеней.
Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девушку, которая бросила «коктейль Молотова» в стену избирательного участка.