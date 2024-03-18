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Суд отказался помещать под домашний арест пенсионерку, пытавшуюся сорвать выборы

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Люблинский суд Москвы отказался помещать под домашний арест пенсионерку, пытавшуюся препятствовать работе избирательной комиссии на выборах президента России.
Суд отказался помещать под домашний арест пенсионерку, пытавшуюся сорвать выборы
  • РИА Новости

«Отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Петрухиной Т.В. меры пресечения в виде домашнего ареста», — приводит текст решения суда РИА Новости.

Ранее в Башкирии задержали пенсионерку и 18-летнего молодого человека, которые пытались облить краской урны для бюллетеней.

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девушку, которая бросила «коктейль Молотова» в стену избирательного участка.

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