В Башкирии пенсионерка и мужчина пытались испортить бюллетени
- РИА Новости
Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным полиции, 16 марта в Кировском районе Уфы задержали 66-летнюю женщину, которая пыталась облить красящим веществом урну для бюллетеней.
Также был задержан 18-летний житель Благовещенского района республики, который пытался облить красящим веществом урну для бюллетеней.
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