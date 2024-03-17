В Башкирии пенсионерка и мужчина пытались испортить бюллетени

В Башкирии задержали пенсионерку и 18-летнего молодого человека, которые пытались облить краской урны для бюллетеней.

Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, 16 марта в Кировском районе Уфы задержали 66-летнюю женщину, которая пыталась облить красящим веществом урну для бюллетеней.

Также был задержан 18-летний житель Благовещенского района республики, который пытался облить красящим веществом урну для бюллетеней.

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