В Петербурге арестовали бросившую «коктейль Молотова» в участок на выборах
Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девушку, которая бросила «коктейль Молотова» в стену избирательного участка.
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Уточняется, что девушку арестовали на срок до 14 мая.
15 марта стало известно, что в Московском районе Санкт-Петербурга девушка бросила «коктейль Молотова» в вывеску участковой комиссии.
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