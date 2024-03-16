В Петербурге арестовали бросившую «коктейль Молотова» в участок на выборах

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девушку, которая бросила «коктейль Молотова» в стену избирательного участка.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Уточняется, что девушку арестовали на срок до 14 мая.

15 марта стало известно, что в Московском районе Санкт-Петербурга девушка бросила «коктейль Молотова» в вывеску участковой комиссии.