В Петербурге девушка бросила «коктейль Молотова» в вывеску участковой комиссии
- AFP
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Об этом рассказал председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.
По его словам, инцидент произошёл около 15:00 мск на улице Варшавской.
«Достаточно быстро сотрудники полиции, МЧС ликвидировали возгорание, жертв и пострадавших нет», — цитирует его Интерфакс.
Мейксин добавил, что полиция проводит проверку.
Ранее в Москве следователи возбудили уголовное дело против фигурантки, которая 15 марта на одном из избирательных участков Москвы вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.