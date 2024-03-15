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В Петербурге девушка бросила «коктейль Молотова» в вывеску участковой комиссии

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В Московском районе Санкт-Петербурга девушка бросила «коктейль Молотова» в вывеску участковой комиссии.
В Петербурге девушка бросила «коктейль Молотова» в вывеску участковой комиссии
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом рассказал председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

По его словам, инцидент произошёл около 15:00 мск на улице Варшавской.

«Достаточно быстро сотрудники полиции, МЧС ликвидировали возгорание, жертв и пострадавших нет», — цитирует его Интерфакс.

Мейксин добавил, что полиция проводит проверку.

Ранее в Москве следователи возбудили уголовное дело против фигурантки, которая 15 марта на одном из избирательных участков Москвы вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

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