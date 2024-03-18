В Госдуму внесли законопроект о снижении налоговой нагрузки на граждан

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, по которому предлагается сократить регуляторную и налоговую нагрузку на граждан и бизнес.

Это следует из данных, опубликованных в думской электронной базе.

Законопроект предлагает внести в Налоговый кодекс изменения, включающие меры донастройки налоговой политики в сфере администрирования и социальной направленности, а также положения, направленные на поддержку российского бизнеса.

Среди предлагаемых мер значится предоставление возможности физическим лицам, не являющимся ИП, в налоговых декларациях указывать не ИИН или персональные данные, а номер своей записи единого федерального информационного регистра.

Президент России Владимир Путин ранее попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы, а также проработать подходы к модернизации фискальной системы России.