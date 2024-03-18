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В Люблине построят инновационный промышленный технопарк

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Заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал о предстоящем строительстве инновационного промышленного технопарка площадью 13,5 тыс. кв. м на юго-востоке столицы.
В Люблине построят инновационный промышленный технопарк
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«Для этого город передаст земельный участок в районе Люблино. Там будет организовано 260 рабочих мест», — заявил Ефимов.

Он также отметил, что на территории технопарка разместят несколько производств разных отраслей промышленности.

Как в свою очередь добавил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, запланирован ежегодный выпуск около 30 тыс. предметов мебели, более 88 тыс. единиц одежды, а также 15 млн метров упаковки и бумажных изделий.

Ранее сообщалось, что производителю конденсаторов присвоили статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва».

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