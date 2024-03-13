Производителю конденсаторов присвоили статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Производитель конденсаторов «Нюкон энерджи» получил статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В июле 2023 года компания разместила в индустриальном парке «Руднево» производство конденсаторов площадью 5,5 тыс. кв. м и создала более 80 рабочих мест», — сказал Овчинский.

Он также отметил, что в перспективе производитель собирается наладить изготовление электронных компонентов для легковых, грузовых и пассажирских электромобилей.

Инвестиции в данный проект составят более 370 млн рублей до конца 2025 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об инвестиционной деятельности особой экономической зоны «Технополис Москва».