Производителю конденсаторов присвоили статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В июле 2023 года компания разместила в индустриальном парке «Руднево» производство конденсаторов площадью 5,5 тыс. кв. м и создала более 80 рабочих мест», — сказал Овчинский.
Он также отметил, что в перспективе производитель собирается наладить изготовление электронных компонентов для легковых, грузовых и пассажирских электромобилей.
Инвестиции в данный проект составят более 370 млн рублей до конца 2025 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об инвестиционной деятельности особой экономической зоны «Технополис Москва».