Собянин рассказал об инвестициях компаний технополиса «Москва» в экономику столицы
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Всего в ОЭЗ работает уже больше 200 предприятий. Они инвестировали в экономику города свыше 160 млрд рублей», — сказал Собянин.
Он также отметил, что после ввода в эксплуатацию индустриального парка «Руднево» в 2023 году территория ОЭЗ увеличилась на 53 га.
В настоящее время в составе технополиса «Москва» действует шесть площадок. На предприятиях трудится более 16 тыс. сотрудников.
Ранее сообщалось, что резидентами технополиса «Москва» стали 140 компаний.