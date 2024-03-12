Собянин рассказал об инвестициях компаний технополиса «Москва» в экономику столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об инвестиционной деятельности особой экономической зоны «Технополис Москва».

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Всего в ОЭЗ работает уже больше 200 предприятий. Они инвестировали в экономику города свыше 160 млрд рублей», — сказал Собянин.

Он также отметил, что после ввода в эксплуатацию индустриального парка «Руднево» в 2023 году территория ОЭЗ увеличилась на 53 га.

В настоящее время в составе технополиса «Москва» действует шесть площадок. На предприятиях трудится более 16 тыс. сотрудников.

Ранее сообщалось, что резидентами технополиса «Москва» стали 140 компаний.