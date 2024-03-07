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Резидентами технополиса «Москва» стали 140 компаний

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Резидентами четырёх межотраслевых кластеров особой экономической зоны «Технополис Москва» стали 140 компаний, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил чиновник, в организациях трудятся более 23 тыс. сотрудников. Объём выручки компаний в 2023 году составил около 240 млрд рублей.

На базе ОЭЗ «Технополис Москва» работают кластеры электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники, фармацевтический центр, а также Федеральный центр беспилотных авиасистем.

Ранее сообщалось, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».

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