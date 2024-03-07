Представители московской пищевой промышленности представили свою продукцию в ОАЭ

Семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».

Об этом информирует НСН.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что представители столичного бизнеса провели в Дубае более 90 встреч с профильными ведомствами, бизнес-структурами, ретейлерами и дистрибьюторами из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака.

По его словам, столичные предприниматели обсудили возможности экспорта продукции и открытия своих контрактных производств на территории стран региона.

Данная бизнес-миссия была организована центром поддержки экспорта «Моспром», который активно способствует выходу московских компаний на новые рынки, подчеркнул Овчинский.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.