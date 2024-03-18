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Матвиенко предложила ужесточить ответственность за нарушения на выборах в России

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Ответственность за попытки воспрепятствовать свободному волеизъявлению граждан в ходе выборов в России необходимо ужесточить. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Говоря о действующей избирательной системе, сенатор отметила, что та достаточно «совершенна», однако незначительные попытки помешать россиянам голосовать на выборах по-прежнему предпринимаются.

Матвиенко, слова которой приводит РИА Новости, выразила уверенность, что «в этой части нужно усилить законодательство в плане повышения ответственности граждан за такие поступки и усилить наказание за такие деяния».

Ранее сообщалось, что по факту нарушений, связанных с проведением выборов в России, было возбуждено 61 уголовное дело.

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