МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами
- РИА Новости
Об этом сообщил в ходе доклада в ЦИК первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.
«Всего по состоянию на 20 часов сегодняшнего дня... возбуждено 61 уголовное дело», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что 23 дела возбуждены по статье о заведомо ложном сообщении об актах терроризма.
Ранее сообщалось, что более 4,6 млн кибератак отразила столичная система электронного голосования за три дня президентских выборов.