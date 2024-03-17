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МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами

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Возбуждено 61 уголовное дело по различным нарушениям, связанным с выборами президента России.
МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами
  • РИА Новости

Об этом сообщил в ходе доклада в ЦИК первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

«Всего по состоянию на 20 часов сегодняшнего дня... возбуждено 61 уголовное дело», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что 23 дела возбуждены по статье о заведомо ложном сообщении об актах терроризма.

Ранее сообщалось, что более 4,6 млн кибератак отразила столичная система электронного голосования за три дня президентских выборов.

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