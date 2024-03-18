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Четверть россиян ощущает подъём работоспособности с 10:00 до 12:00

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Россияне, принявшие участие в новом опросе, рассказали, в какое время суток ощущают наибольшую продуктивность. 25% респондентов назвали время с 10:00 до 12:00.
Четверть россиян ощущает подъём работоспособности с 10:00 до 12:00
  • Gettyimages.ru

Ещё 16% россиян предпочитают трудиться с 08:00 до 10:00, а диапазон с 12:00 до 14:00 выбрали 6% опрошенных. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Всего 5% респондентов любят работать после 18:00. Ещё 33% опрошенных считают, что их продуктивность не зависит от времени суток.

Ранее сообщалось о результатах исследования, которое показало, что большинство россиян, перешедших на удалёнку (61%), стали чувствовать себя лучше, а 28% отметили увеличение уровня продуктивности.

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