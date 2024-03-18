Треть россиян работают по 55 часов в неделю и более

Согласно недавнему опросу, каждый третий россиянин потенциально попадает в группу риска по инсульту из-за переработок и других факторов, связанных с работой.

При работе в течение 55 часов или более в неделю вероятность инсульта повышается примерно на 35%, об этом свидетельствуют данные ВОЗ и Международной организации труда.

В ходе опроса 64% россиян сообщили, что перерабатывают, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании «Нутриция» из аналитического отдела «Нутридринк 200».

Треть (30%) признались, что работают 55 часов и более, почти каждый пятый (18%) — 45—55 часов, ещё 16% — более 40 часов. И только треть респондентов работают не более положенных 40 часов в неделю.

Кроме того, по данным ВОЗ, вероятность инсульта увеличивается из-за употребления фастфуда и низкой физической активности.

Так, 11% россиян вынуждены питаться фастфудом, у 22% нет времени на обед, ещё 12% постоянно забывают позавтракать. При этом 34% опрошенных на работе в основном сидят, а 43% имеют смешанный тип работы, но всё же отмечают нехватку активности.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.