Слуцкий заявил, что доволен результатами выборов президента России

Кандидат в президенты России от ЛДПР, председатель партии Леонид Слуцкий рассказал, что доволен результатами выборов главы государства.

Об этом Слуцкий сообщил в ходе пресс-конференции.

Слуцкий рассказал, что он вместе с партией занял второе место по итогам выборов в ЛНР, Чечне, Приморском крае, Ставропольском крае, Тюменской области, Запорожской области, ЯНАО и на Чукотке.

«Во многих регионах стали третьими. Я доволен результатом этих выборов. Признаюсь честно, я их предвидел такими и считаю их победой», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что в целом по России кандидат в президенты Владимир Путин лидирует на выборах с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов.