Слуцкий заявил, что доволен результатами выборов президента России
- РИА Новости
Об этом Слуцкий сообщил в ходе пресс-конференции.
Слуцкий рассказал, что он вместе с партией занял второе место по итогам выборов в ЛНР, Чечне, Приморском крае, Ставропольском крае, Тюменской области, Запорожской области, ЯНАО и на Чукотке.
«Во многих регионах стали третьими. Я доволен результатом этих выборов. Признаюсь честно, я их предвидел такими и считаю их победой», — подчеркнул политик.
Ранее стало известно, что в целом по России кандидат в президенты Владимир Путин лидирует на выборах с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов.