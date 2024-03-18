Юрист Кофанов рассказал, как получить компенсацию при увольнении
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Если работник не нарушал трудовую дисциплину, он может претендовать на различные компенсации при увольнении по соглашению сторон, сообщил эксперт в интервью Радио Sputnik.
Компенсация выплачивается исключительно по договорённости между работником и работодателем, подчеркнул Кофанов.
Максимальные выплаты работник получает, если увольняется по официальной процедуре сокращения персонала — до трёх средних заработков, отметил юрист.
«При увольнении работнику выплачивается выходное пособие в размере одного среднего заработка. Также, если он не трудоустроится в течение последующих трёх месяцев, он и за это время получит заработную плату», — объяснил Кофанов.
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