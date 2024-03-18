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Юрист Кофанов рассказал, как получить компенсацию при увольнении

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Юрист по трудовому праву, генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов посоветовал сотруднику, которому предлагают уволиться, не спешить писать заявление по собственному желанию. Такое поведение эксперт назвал самой частой ошибкой.
Юрист Кофанов рассказал, как получить компенсацию при увольнении
  • Gettyimages.ru

Если работник не нарушал трудовую дисциплину, он может претендовать на различные компенсации при увольнении по соглашению сторон, сообщил эксперт в интервью Радио Sputnik.

Компенсация выплачивается исключительно по договорённости между работником и работодателем, подчеркнул Кофанов.

Максимальные выплаты работник получает, если увольняется по официальной процедуре сокращения персонала — до трёх средних заработков, отметил юрист.

«При увольнении работнику выплачивается выходное пособие в размере одного среднего заработка. Также, если он не трудоустроится в течение последующих трёх месяцев, он и за это время получит заработную плату», — объяснил Кофанов.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.

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