МИД Китая поздравил Россию с избранием президента
- РИА Новости
Соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Линь Цзяня приводит ТАСС.
«Китай выражает поздравления в связи с этим», — сказал он.
По его словам, Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнёрами в новую эпоху.
Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул направила Владимиру Путину поздравление с убедительной победой на выборах президента России.
До этого Путина с убедительной победой на выборах поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.