МИД Китая поздравил Россию с избранием президента

Министерство иностранных дел Китая поздравило Россию с избранием президента.

Соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Линь Цзяня приводит ТАСС.

«Китай выражает поздравления в связи с этим», — сказал он.

По его словам, Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнёрами в новую эпоху.

Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул направила Владимиру Путину поздравление с убедительной победой на выборах президента России.

До этого Путина с убедительной победой на выборах поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.