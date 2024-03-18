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Двадцать вагонов сошли с путей в Забайкалье из-за столкновения с автомобилем

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20 вагонов сошли с путей на Забайкальской железной дороге из-за столкновения с автомобилем.

Об этом информирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«18 марта 2024 года на 7234-м км перегона Бамовская — Горелый Забайкальской железной дороги в результате столкновения с легковым автомобилем произошёл сход 20 порожних вагонов», — сообщает ведомство в Telegram.

Движение поездов приостановлено.

Водителя госпитализировали.

12 февраля в Челябинской области грузовой и хозяйственный поезда столкнулись на станции Бердяуш, в результате чего 12 вагонов сошли с рельсов.

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