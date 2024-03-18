В Херсонской области выборы президента России проходили под атаки ВСУ

В ходе выборов президента России ракета ВС Украины прилетела в здание одного из избирательных участков Херсонской области.

В это время там находились гражданские, в том числе члены избирательной комиссии.

Погибших нет, два человека получили ранения.

Людей эвакуировали из здания, и голосование продолжилось в формате надомного и вне помещения.

Ранее в Бердянске погибла член избирательной комиссии в результате атаки со стороны Украины.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отмечала, что уровень DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования в ходе выборов президента России беспрецедентен.