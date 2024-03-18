Путин: итоги выборов позволят добиться мечты о сильной, независимой России

Действующий российский президент Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба выразил надежду, что результаты выборов позволят добиться мечты о сильной и независимой России.

«Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России», — сказал он.

Путин выразил надежду, что результаты голосования позволят всем вместе с российским народом добиваться этих целей.

Ранее Путин также поблагодарил россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали.

Кроме того, он назвал среди задач нового срока на посту главы государства решение вопросов специальной военной операции и укрепление обороноспособности.