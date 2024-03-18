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Путин назвал среди вызовов нового президентского срока решение вопросов СВО

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Действующий президент России, лидирующий на президентских выборах 2024 года, Владимир Путин назвал среди задач нового срока на посту главы государства решение вопросов специальной военной операции и укрепление обороноспособности.

Также Путин выразил особые слова благодарности бойцам специальной военной операции.

Он отметил, что бойцы СВО не жалеют себя, обеспечивая защиту России.

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