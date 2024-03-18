Путин назвал среди вызовов нового президентского срока решение вопросов СВО

Действующий президент России, лидирующий на президентских выборах 2024 года, Владимир Путин назвал среди задач нового срока на посту главы государства решение вопросов специальной военной операции и укрепление обороноспособности.

Также Путин выразил особые слова благодарности бойцам специальной военной операции. Он отметил, что бойцы СВО не жалеют себя, обеспечивая защиту России.