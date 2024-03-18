Путин выразил особые слова благодарности бойцам СВО
Действующий российский президент Владимир Путин выразил особые слова благодарности бойцам специальной военной операции.
Он сделал это в ходе встречи с сотрудниками своего избирательного штаба в Гостином Дворе.
Путин отметил, что бойцы СВО не жалеют себя, обеспечивая защиту России.
Также Путин поблагодарил волонтёров своего избирательного штаба за работу.
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