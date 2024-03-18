Путин выразил особые слова благодарности бойцам СВО

Действующий российский президент Владимир Путин выразил особые слова благодарности бойцам специальной военной операции.

Он сделал это в ходе встречи с сотрудниками своего избирательного штаба в Гостином Дворе.

Путин отметил, что бойцы СВО не жалеют себя, обеспечивая защиту России.

Также Путин поблагодарил волонтёров своего избирательного штаба за работу.