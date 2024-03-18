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Путин поблагодарил россиян, которые пришли на участки и проголосовали

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Действующий российский президент, лидер на президентских выборах 2024 года Владимир Путин во время встречи с сотрудниками своего избирательного штаба в Гостином Дворе поблагодарил россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали.

«Хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали», — сказал он.

Путин также выразил особые слова благодарности бойцам специальной военной операции.

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