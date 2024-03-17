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МВД: многие попытки порчи урн проводились с выходом в прямой эфир на Украину

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Многие попытки порчи избирательных урн при голосовании на выборах президента России проводились с выходом в прямой эфир на Украину.
МВД: многие попытки порчи урн проводились с выходом в прямой эфир на Украину
  • РИА Новости

Об этом сообщил замглавы МВД Александр Горовой.

По его словам, кол-центры на Украине имели телефоны россиян, которых в течение долгого времени обманывали, а затем обещали вернуть деньги в случае проведения акции по порче избирательных урн и бюллетеней.

«Многие из этих фактов демонстрировались и в прямом эфире с выходом на Украину, как сегодня на одном из участков в Перми женщина принесла петарду с заданием привести её в действие в туалете участковой избирательной комиссии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Башкирии задержали пенсионерку и 18-летнего молодого человека, которые пытались облить краской урны для бюллетеней.

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