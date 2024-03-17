МВД: многие попытки порчи урн проводились с выходом в прямой эфир на Украину
- РИА Новости
Об этом сообщил замглавы МВД Александр Горовой.
По его словам, кол-центры на Украине имели телефоны россиян, которых в течение долгого времени обманывали, а затем обещали вернуть деньги в случае проведения акции по порче избирательных урн и бюллетеней.
«Многие из этих фактов демонстрировались и в прямом эфире с выходом на Украину, как сегодня на одном из участков в Перми женщина принесла петарду с заданием привести её в действие в туалете участковой избирательной комиссии», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Башкирии задержали пенсионерку и 18-летнего молодого человека, которые пытались облить краской урны для бюллетеней.