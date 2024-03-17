Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в стоматологии в Ленобласти

Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в стоматологии в Кудрове Ленинградской области.

Об этом пишет 78.ru.

«При подготовке к операции девочка плохо себя почувствовала. На место была вызвана скорая, однако спасти ребёнка не удалось», — говорится в сообщении.

Ранее СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело в отношении воспитателей детского сада по факту жестокого обращения с воспитанниками.

Также сообщалось, что ребёнок скончался во время спортивной тренировки в городе Коврове Владимирской области.