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Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в стоматологии в Ленобласти

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Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в стоматологии в Кудрове Ленинградской области.
Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в стоматологии в Ленобласти
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет 78.ru.

«При подготовке к операции девочка плохо себя почувствовала. На место была вызвана скорая, однако спасти ребёнка не удалось», — говорится в сообщении.

Ранее СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело в отношении воспитателей детского сада по факту жестокого обращения с воспитанниками.

Также сообщалось, что ребёнок скончался во время спортивной тренировки в городе Коврове Владимирской области.

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