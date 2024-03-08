Дело возбудили после смерти ребёнка на тренировке во Владимирской области

Ребёнок скончался во время спортивной тренировки в городе Коврове Владимирской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, инцидент произошёл 6 марта. Ребёнок потерял сознание во время тренировки и скончался до приезда скорой помощи.

«Глава ведомства (Александр Бастрыкин. — RT) поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о трагедии в Воронежской области, где во время занятия физкультурой скончался 15-летний подросток.