В ЯНАО завели дело по факту жестокого обращения с воспитанниками детсада
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В городе Губкинском возбуждено уголовное дело по информации, выявленной в СМИ, о совершении противоправных действий сотрудником дошкольного учреждения», — сказали в управлении.
Все обстоятельства произошедшего в детском саду «Мишутка» устанавливаются.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования обстоятельств смерти ребёнка в Ростовской области.