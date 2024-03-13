В ЯНАО завели дело по факту жестокого обращения с воспитанниками детсада

СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело в отношении воспитателей детского сада по факту жестокого обращения с воспитанниками.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В городе Губкинском возбуждено уголовное дело по информации, выявленной в СМИ, о совершении противоправных действий сотрудником дошкольного учреждения», — сказали в управлении.

Все обстоятельства произошедшего в детском саду «Мишутка» устанавливаются.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования обстоятельств смерти ребёнка в Ростовской области.