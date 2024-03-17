Посол Антонов первым проголосовал на выборах президента России в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов первым проголосовал на выборах президента России в Вашингтоне.

«Свой гражданский долг выполнил», — цитирует его ТАСС.

Находящиеся на территории США совершеннолетние россияне могут проголосовать до 20:00 по местному времени. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее Антонов заявил, что действия недружественных стран не помешают выборам президента России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что США накануне и во время голосования на выборах президента России готовили множество фейков.