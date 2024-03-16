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Путин поздравил власти Крыма с 10-летием воссоединения полуострова с Россией

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Президент России Владимир Путин поздравил власти Крыма с 10-летием воссоединения полуострова с Россией.
Путин поздравил власти Крыма с 10-летием воссоединения полуострова с Россией
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Путин позвонил по телефону главе Крыма Сергею Аксёнову, председателю крымского парламента Владимиру Константинову, занимавшим посты мэра Севастополя Алексею Чалому и полпреда президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву.

«Владимир Путин по телефону поговорил с Аксёновым, Константиновым, Белавенцевым и Чалым и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией», — указал представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма и Севастополя окончательно закрыт.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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