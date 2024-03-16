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Лавров: вопрос принадлежности Крыма и Севастополя окончательно закрыт

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Вопрос принадлежности Крыма и Севастополя закрыт навсегда. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

В видеообращении, посвящённом десятилетней годовщине воссоединения регионов с Россией, Лавров подчеркнул, что полуостров является неотъемлемой частью государства.

«Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт. Полуостров — неотъемлемая часть Российской Федерации», — заявил министр.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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