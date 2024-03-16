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Депутат предложила ужесточить наказание за попытку помешать проведению выборов

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RT
Депутат Государственной думы Яна Лантратова в беседе с RT заявила, что необходимо ужесточить наказание для тех, кто пытается помешать проведению выборов путём поджога или иным общеопасным способом.
Депутат предложила ужесточить наказание за попытку помешать проведению выборов
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Поэтому я считаю, что нам необходимо дополнить ст. 141 УК России новыми квалифицирующими составами. Нужно ужесточить наказание для тех, кто пытается помешать проведению выборов путём поджога или иным общеопасным способом», — считает Лантратова.

По её словам, более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства.

«В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы — от пяти до восьми лет. Соответствующий законопроект мы с коллегами по фракции подготовим и внесём в ближайшие дни. Его надо подготовить в кратчайшие сроки, чтобы было время на рассмотрение и принятие до следующих выборов, которые должны, на наш взгляд, пройти уже по новым правилам», — заключила парламентарий.

Ранее в столичном отделении СК России заявили о возбуждении уголовного дела после поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы.

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