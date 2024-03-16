Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил в беседе с ТАСС, что хакеры взломали сайт организации.

По его словам, РКК не организует платную эвакуацию и не поддерживает инициативы вооружённых группировок.

«Наше белгородское отделение оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме», — сказал Савчук.

По данным агентства, на сайте РКК ранее появилось сообщение о том, что организация якобы проводит платную эвакуацию с территории Белгорода и Белгородской области.

Ранее сообщалось, что порядка 10,5 тыс. хакерских атак произошло на портал ДЭГ.

Также российский президент Владимир Путин заявил, что после попыток диверсионных атак на Курском и Белгородском направлениях противник бежал с большими потерями.