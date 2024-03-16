В Ижевске задержали женщину за попытку залить зелёнкой комплекс с бюллетенями
Информация об этом появилась в Telegram-канале удмуртской полиции.
Отмечается, что провокация произошла в помещении участковой комиссии в Ленинском районе города.
«Женщина была доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства», — передаёт ведомство.
По его данным, собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Ранее в Великом Новгороде завели дело против залившей краской урну для голосования.
Также глава ЦИК России Элла Памфилова сравнила граждан, которые портят урны на избирательных участках, с теми, кто выполняет поручения ЦИПсО по поджогу военкоматов.