В Ижевске задержали женщину за попытку залить зелёнкой комплекс с бюллетенями

Правоохранительные органы Ижевска задержали женщину, которая попыталась залить зелёнкой комплекс обработки бюллетеней.

Информация об этом появилась в Telegram-канале удмуртской полиции.

Отмечается, что провокация произошла в помещении участковой комиссии в Ленинском районе города.

«Женщина была доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства», — передаёт ведомство.

По его данным, собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее в Великом Новгороде завели дело против залившей краской урну для голосования.

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