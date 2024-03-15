В Великом Новгороде завели дело против залившей краской урну для голосования
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Об этом говорится в Telegram регионального отделения ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 141 УК России», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что 74-летняя жительница Новгородского района, находясь на избирательном участке по улице Великолукской в городе Великом Новгороде, пронесла в пакете краску и облила урну для бюллетеней.
Ранее сообщалось, что на заливших зелёнкой урны для голосования под Воронежем женщин возбудили уголовные дела.
Также стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования.