В Великом Новгороде завели дело против залившей краской урну для голосования

Следователи возбудили уголовное дело против пенсионерки, которая облила урну для голосования краской в Великом Новгороде.

Об этом говорится в Telegram регионального отделения ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 141 УК России», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что 74-летняя жительница Новгородского района, находясь на избирательном участке по улице Великолукской в городе Великом Новгороде, пронесла в пакете краску и облила урну для бюллетеней.

Ранее сообщалось, что на заливших зелёнкой урны для голосования под Воронежем женщин возбудили уголовные дела.

Также стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования.