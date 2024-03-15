Памфилова назвала подонками тех, кто портит урны на избирательных участках

Глава ЦИК России Элла Памфилова сравнила граждан, которые портят урны на избирательных участках, с теми, кто выполняет поручения ЦИПсО по поджогу военкоматов.

«Это делают из той же серии подонков, которые за 10 тыс. взрывают железнодорожные пути, взрывают людей, это та же серия подонков, готовых продать за кровавый грош всё что угодно, поэтому, коллеги, будьте бдительными», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования.

В Крыму возбудили дело из-за залитой зелёнкой урны для голосования.