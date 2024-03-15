Памфилова назвала подонками тех, кто портит урны на избирательных участках
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
«Это делают из той же серии подонков, которые за 10 тыс. взрывают железнодорожные пути, взрывают людей, это та же серия подонков, готовых продать за кровавый грош всё что угодно, поэтому, коллеги, будьте бдительными», — цитирует её РИА Новости.
Ранее в Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования.
В Крыму возбудили дело из-за залитой зелёнкой урны для голосования.