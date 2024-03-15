В Крыму возбудили дело из-за залитой зелёнкой урны для голосования

В СК по Крыму заявили о возбуждении уголовного дела по факту ЧП на избирательном участке в Симферополе, где женщина залила зеленкой урну для голосования.

«Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ)», — указывается в сообщении ведомства.

Установлено, что 31-летняя жительница полуострова, находясь на избирательном участке по улице Кечкеметская, пронесла в пакете из-под сока зеленку и вылила в урну для бюллетеней.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования.